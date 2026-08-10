Prêmio Orgulho da Terra amplia categorias e reforça sustentabilidade no agro paranaense Prêmio mais importante do agronegócio paranaense vai reconhecer também a Apicultura e a Pesquisa e Inovação

Divulgação Ric Entrega do Prêmio Orgulho da Terra em 2025.

A sexta edição do Prêmio Orgulho da Terra chega a 2026 com novidades que reafirmam seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização dos agricultores que impulsionam o agronegócio no Paraná. A edição 2026 do maior prêmio estadual de reconhecimento ao agronegócio introduz duas categorias inéditas: Apicultura e Pesquisa e Inovação. A primeira valoriza uma cultura tradicional do estado e a segunda destaca a qualidade do serviço da pesquisa agropecuária desenvolvida no Paraná.

Realizada pela Ric RECORD, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e o Sistema Ocepar, a premiação terá sua cerimônia de premiação no dia 25 de novembro de 2026, em Curitiba, reunindo cerca de 200 convidados entre produtores, autoridades e representantes do setor.

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Neste ano, o maior prêmio de reconhecimento do agronegócio paranaense passa a contar com indicação conjunta do IDR-Paraná e da Ocepar para as categorias Sucessão Familiar, Turismo Rural e Soja e Milho, permitindo que duas propriedades sejam vencedoras em cada uma delas. Uma será indicada pelas cooperativas e outra pelo IDR-Paraná. O mesmo modelo já era aplicado nas categorias de Bovinocultura de Leite e Feijão.

“Nosso compromisso diário é conectar, informar e gerar desenvolvimento, porque acreditamos que a comunicação é a força que transforma histórias em progresso. O Prêmio Orgulho da Terra reconhece as melhores práticas no principal setor da economia paranaense, espalhando exemplos que merecem ser reconhecidos e copiados”, diz o presidente do Grupo Ric, ao qual pertence a Ric RECORD, Leonardo Petrelli.

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Categorias 2026

O prêmio Orgulho da Terra contempla 24 categorias em 2026. O IDR-Paraná indicará cases exemplares em 16 categorias: agricultura orgânica, agroindústria, apicultura, café, feijão, bovinocultura de corte, inclusão social, mulheres no agro, sericicultura, pesquisa e inovação, erva-mate, hortifruti, bovinocultura de leite (pequeno produtor), soja e milho, sucessão familiar e turismo rural.

Os técnicos do Sistema Ocepar indicarão cases em 8 categorias: soja e milho, aves, suínos, feijão, bovinocultura de leite (grande produtor), sucessão familiar, turismo rural e piscicultura.

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A seleção dos vencedores seguirá um rigoroso processo técnico, baseado nos pilares ambiental, social e econômico, com igual peso para cada um. Técnicos do IDR-Paraná e das cooperativas indicam até três propriedades por categoria, preenchendo um checklist online até o dia 13 de agosto.

Posteriormente, um Comitê de Notáveis realiza a análise final das indicações de forma anônima, garantindo imparcialidade na escolha dos produtores homenageados. O comitê é formado por representantes da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapar), Federação da Agricultura do Paraná (Faep) e Federação dos Trabalhadores Rurais (Fetaep).

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Reconhecimento e visibilidade

Os produtores premiados receberão certificado oficial e troféu da edição 2026, além de ampla cobertura jornalística da Ric RECORD, com destaque para as reportagens no programa Ric Rural, estendendo-se também a publicações em outras plataformas do Grupo Ric. A premiação também homenageará os técnicos do IDR-Paraná ou das cooperativas que acompanham os produtores premiados.

O presidente-executivo do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, diz que o cooperativismo paranaense apoia o Orgulho da Terra desde sua primeira edição. “É algo absolutamente natural e alinhado com os nossos princípios. O cooperativismo no Paraná não se resume à economia; ele é um agente de desenvolvimento humano e social. Nossas cooperativas garantem assistência técnica, crédito, infraestrutura e mercado, permitindo que pequenos, médios e grandes produtores cresçam juntos, com sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. O trabalho do produtor rural paranaense tem valor, tem respeito e nos enche de orgulho”, frisou.

O diretor-presidente do IDR-Paraná, Altair Dorigo, destaca a contribuição do prêmio Orgulho da Terra para a agropecuária do estado. “Com esse prêmio queremos divulgar e incentivar as melhores práticas agrícolas do estado. Além de divulgar esses trabalhos, a premiação incentiva a adoção de uma agricultura mais profissional no Paraná. Para o produtor, é a oportunidade de mostrar o seu trabalho. O agricultor vê sua dedicação valorizada e respeitada. Ele passa a ser um exemplo, uma referência de como um trabalho deve ser feito.”

Segundo Dorigo, o prêmio também mostra para a sociedade o papel da Extensão Rural e Pesquisa que são feitos no Paraná. “Até as primeiras edições do prêmio, a atuação do IDR-Paraná estava voltada à assistência técnica aos produtores, a atividade de Extensão Rural. Neste ano foram incluídas a Pesquisa-Inovação e Apicultura na premiação. Isso é importante porque mostra o papel e a importância desse trabalho no dia a dia do produtor. Nós visamos com isso contribuir para melhorar a agricultura do estado e que o nosso produtor tenha mais renda, mais agregação de valor a sua produção, principalmente incentivando as agroindústrias.”

Dorigo acredita que o prêmio traz uma importante contribuição para a sociedade paranaense. “O estado do Paraná tem hoje a marca de “supermercado do mundo”. Nós queremos, com essa premiação, uma melhoria da qualidade do nosso supermercado do mundo. Entendemos que o foco do Paraná é investir na qualificação da sua produção para que o consumidor final tenha acesso a produtos com segurança alimentar e qualidade garantida”, concluiu.

Inscrições e regulamento

As indicações devem ser feitas exclusivamente por técnicos credenciados, mediante preenchimento de formulário online e envio de vídeo de até 60 segundos e até cinco imagens da propriedade (sem identificação de pessoas ou localização). Produtores vencedores nas duas edições anteriores não poderão ser indicados novamente, salvo em casos de avanços inovadores comprovados.

O Prêmio Orgulho da Terra consolida-se como uma das mais importantes iniciativas de reconhecimento às boas práticas no agro paranaense, promovendo a valorização dos protagonistas que transformam o campo e inspiram toda uma cadeia produtiva rumo a um futuro mais sustentável e solidário.