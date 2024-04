RECORD estreia conta oficial e verificada na rede social BeReal

Alto contraste

Aplicativo de compartilhamento de fotos virou sensação entre a Geração Z Aplicativo de compartilhamento de fotos virou sensação entre a Geração Z (Divulgação)

Seguindo as tecnologias e marcando presença nas multiplataformas, a RECORD agora também faz parte da rede social BeReal, um aplicativo inovador de compartilhamento de fotos, que já virou sensação mundial entre a Geração Z.

A emissora é a primeira TV latino-americana a ter uma conta oficial e verificada na moderna plataforma, através do @recordoficial. Já há alguns meses, marcas famosas de diversos segmentos, grandes times de futebol e celebridades também estão aderindo à rede. Estima-se que atualmente o BeReal conte com cerca de 23 milhões de usuários.

A rede permite que seus usuários postem uma foto por dia, em tempo real, no instante em que a rede envia uma notificação em massa, e em horário aleatório, para a realização da publicação.

O objetivo do aplicativo é conectar-se com amigos e familiares, dividindo um momento autêntico, capturado simultaneamente pelas câmeras frontal e traseira do celular.

Outro diferencial da rede BeReal é a autenticidade, já que a plataforma não permite o uso de filtros nas fotos postadas e faz com que os usuários se mostrem como são de verdade e o que estão fazendo naquele instante, expondo apenas os momentos desordenados, caóticos, hilários, monótonos e doces que compõem a experiência humana.

A RECORD no BeReal oferecerá ao público a chance de explorar os bastidores de algumas de suas personalidades favoritas. Todos estão acostumados com o que é apresentado diante das câmeras, mas raramente têm a oportunidade de participar do entusiasmo e energia que permeiam os momentos fora delas. Com o BeReal isso será possível!

A conta oficial, e verificada, da RECORD no BeReal é @recordoficial.