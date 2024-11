A dupla Calema no ‘Palco’

Calema é uma dupla musical composta pelos irmãos António e Fradique. O grupo, que celebra 15 anos de carreira e vários discos de sucesso, deu um showcase muito especial no Castelo de São Jorge, em Lisboa. O evento serviu para a apresentação do álbum ‘Voyage – Part III’ e do maior concerto de sempre da dupla, que vai acontecer no dia 7 de junho de 2025, no Estádio da Luz. O espetáculo irá celebrar a música lusófona e a trajetória artística do grupo. ‘Voyage’ é o álbum mais recente, que se divide em três partes. O disco é uma viagem nostálgica pela vida e cultura dos irmãos e marca uma fase de transformação nas suas carreiras. Cada música celebra as raízes africanas da dupla, trazendo histórias profundas e sentimentos familiares. ‘Distinu’ é uma das músicas do álbum que conta com a participação do cantor Dino D’Santiago. Já ‘Alice’, a mais recente canção, explora os desafios dos amores de verão.