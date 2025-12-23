Geandson Rios, vocalista do Djavú, leva ‘tecnobrega’ a Portugal em nova turnê

Geandson Rios, voz que marcou gerações com a banda Djavú, esteve recentemente em Portugal para divulgar a nova fase da banda e iniciar uma turnê pela Europa. Do DVD caseiro gravado na Bahia ao reconhecimento internacional, o grupo consolida o ‘tecnobrega’ e o ‘tecnomelody’ como sons que atravessam fronteiras.





Origem humilde, alcance global

O percurso do Djavú começou de forma simples: um DVD gravado de maneira quase caseira, que acabou por explodir em popularidade no Brasil.O som de Djavú é muitas vezes descrito como ‘tecnobrega’ e ‘tecnomelody’, com elementos que também dialogam com o forró eletrônico. Esse estilo conquistou públicos diversos e tornou-se referência em festas, rádios e novelas.Entre os muitos sucessos da banda, destaca-se ‘Me Libera’, que continua a ser cantada por multidões e a representar a identidade musical do grupo.O que mantém Geandson e a banda motivados é a relação com o público. Para ele, o artista aprende a viver do contato com os fãs; subir ao palco, emocionar e transformar desconhecidos em amigos é o combustível diário.Em Portugal, Geandson demonstra gratidão e entusiasmo: a alegria de apresentar um repertório que atravessa gerações e a expectativa de novos encontros fazem parte da essência da turnê.