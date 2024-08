Agroenergia: o papel do etanol na transição energética do Brasil e do mundo Produção de etanol, a partir da cana-de-açúcar e do milho, deve colocar o Brasil na liderança da Bioenergia Agro Record|Do R7 Record Interior SP 10/08/2024 - 14h40 (Atualizado em 12/08/2024 - 17h35 ) ‌



A produção de etanol, a partir da cana-de-açúcar e do milho, deve colocar o Brasil na liderança da transição energética. A declaração foi feita pelo Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Guilherme Campos. Segundo o secretário, a agroenergia vinda do etanol é a melhor solução na compensação de carbono.Hugo Cagno Filho, presidente da União Nacional da Bioenergia (Udop), traz mais detalhes do papel do etanol na transição energética do Brasil.