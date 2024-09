Ataque a carro-forte deixa cinco pessoas feridas em Restinga, no interior de SP Carro-forte da Protege foi atacado na noite desta segunda (9) na Rodovia Cândido Portinari; ninguém foi preso e ladrões deixaram rastro de destruição Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 10/09/2024 - 17h48 (Atualizado em 10/09/2024 - 17h48 ) ‌



A Polícia segue à procura dos criminosos que atacaram um carro-forte da empresa Protege na noite desta segunda (9), na Rodovia Cândido Portinari, entre Restinga e Franca. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas por conta dessa ação criminosa: três vigilantes do carro-forte, um trabalhador de uma usina na região de Patrocínio Paulista, e um policial militar na região de Serra Azul. O jornalismo da Record acompanhou de perto o cenário de destruição deixado pelos criminosos na Rodovia Cândido Portinari. A repórter Ludmila Osório esteve com exclusividade no local pouco depois do ataque e falou com pessoas que testemunharam a ação dos bandidos.