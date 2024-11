Cantora Alcione comemora 50 anos de carreira em 2024 Aos 76 anos de idade, Marrom vive sucesso absoluto e trajetória a coloca entre maiores artistas do Brasil Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 30/11/2024 - 14h20 (Atualizado em 30/11/2024 - 14h20 ) twitter

A cantora Alcione, a “Voz do Samba”, comemora em 2024 50 anos de uma carreira brilhante. Aos 76 anos de idade, a Marrom vive um dos pontos mais altos de sua carreira. Um sucesso absoluto, e uma trajetória que a coloca entre as maiores artistas da história do Brasil. E, para comemorar essa data tão especial, Alcione abriu as portas do camarim para a Record; ela contou sobre sua trajetória e mostrou alguns segredinhos dos bastidores dos shows.