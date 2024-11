Casal é preso após morte do filho de 53 dias com hematomas e fraturas, em Franca Micael Benício Freitas Bernardo teve parada cardíaca e morreu pouco depois de dar entrada no hospital, no dia 27 de outubro; pai alegou queda no banho

Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 08/11/2024 - 16h21 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share