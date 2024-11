Caseiro que matou patrões após desacordo salarial é condenado, em Miguelópolis Marcos Aroldo Oliveira vai cumprir 23 anos de prisão em regime fechado por matar empresário e namorada em 2023 Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 07/11/2024 - 15h58 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h58 ) twitter

A Justiça condenou a 23 anos e 2 meses de prisão em regime fechado o caseiro Marcos Aroldo Oliveira, de 21 anos, que matou o patrão e a namorada em um rancho às margens do Rio Grande, em Miguelópolis. O crime aconteceu em 2023; Heli Freitas, de 78 anos, e a namorada, Lucineide Silva, de 55 anos, foram mortos com golpes de picareta após um desacordo salarial com Marcos. Após o crime, Marcos fugiu e foi encontrado duas semanas depois, em Mato Grosso.