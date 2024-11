Caso Vera: filha descreve como Polícia encontrou mãe morta a facadas, em Barretos Vera Sonia Zeferino, de 54 anos foi encontrada sem vida e com várias lesões pelo corpo; caso foi nesta segunda (4) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 05/11/2024 - 15h57 (Atualizado em 05/11/2024 - 15h57 ) twitter

Aconteceu nesta terça (5) o velório de Vera Sonia Zeferino, de 54 anos, encontrada morta com golpes de faca nesta segunda (4) dentro da própria casa, no bairro América, em Barretos. Vera foi achada pela Polícia na sala de estar, com marcas de facadas no pescoço, lesões no braço esquerdo, mão esquerda e perna. Segundo a Polícia, a vítima estava vestindo uma camisola, que estava enrolada na altura dos seios, e usava uma roupa íntima mal colocada, indicando suspeita de abuso sexual. O principal suspeito é o atual companheiro da vítima; o caso está sendo investigado como feminicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher de Barretos.