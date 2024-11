Chuva forte no final de semana causa alagamentos e levanta asfalto, em Franca Bairros da cidade voltaram a sofrer com problemas de enxurradas e alagamentos Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 28/10/2024 - 16h20 (Atualizado em 28/10/2024 - 16h28 ) twitter

Chuva forte no final de semana causa alagamentos e levanta asfalto, em Franca

Com a volta das chuvas fortes, muitos moradores voltam a se preocupar com os estragos que a água e as rajadas de vento deixam em Franca. Neste final de semana, bairros registraram alagamentos, enxurradas e interdições no trânsito por conta da chuva. Moradores do Jardim Paulistano se surpreenderam ao ver que a força da enxurrada levantou até placas de asfalto de uma rua.