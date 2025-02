Chuvas e calor: casos de dengue em Ribeirão Preto podem aumentar em 2025 Cidade registrou mais de 43,4 mil casos confirmados e 21 mortes de janeiro a 26 de dezembro de 2024 Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 14/01/2025 - 15h21 (Atualizado em 14/01/2025 - 16h04 ) twitter

As mortes causadas por dengue no Brasil superaram os óbitos por Covid-19 em 2024, segundo dados do Ministério da Saúde. E Ribeirão Preto viveu um dos piores cenários da dengue em 2024: de acordo com a Secretaria da Saúde, de janeiro até o dia 26 de dezembro, a cidade registrou mais de 43,4 mil casos confirmados e 21 mortes. Em Franca, no mesmo período, foram 9,5 mil casos confirmados e 20 mortes pela doença.