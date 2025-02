COLETIVA DENGUE RIBEIRÃO A Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou um novo programa para combater a dengue na cidade, mas os números apresentados são alarmantes. Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 28/01/2025 - 17h28 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h28 ) twitter

Durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira, o prefeito Ricardo Silva revelou que Ribeirão Preto está entre as regiões endêmicas do país. Até o momento, já foram registrados 371 casos confirmados da doença, com três óbitos ainda em investigação e 2.216 notificações