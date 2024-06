Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Copa Paulista 2024: Francana e Taquaritinga vencem e estão na liderança dos grupos

Dois jogos movimentaram a nossa região no final de semana pela Copa Paulista. O Taquaritinga venceu o Grêmio São-Carlense, anotou mais um triunfo na competição e lidera o Grupo 3, com 6 pontos. Já a Francana também venceu o Barretos e agora é líder do Grupo 2.