Corpo de comerciante morto a tiros em loja de veículos é enterrado, em Franca Polícia procura pelos autores da morte de Roberto Eduardo da Mata Júnior, nesta segunda (4) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 05/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 05/11/2024 - 15h49 )

Foi enterrado na manhã desta terça (5) o corpo do comerciante Roberto Eduardo da Mata Júnior, de 35 anos, assassinado nesta segunda (4) dentro de uma loja de veículos na avenida Presidente Vargas, em Franca. Imagens de câmeras de segurança mostram quando os atiradores chegam ao local em uma picape e se passam por clientes; um deles desceu do veículo e foi até loja e ainda cumprimentou Roberto, que falava ao celular. Assim que entra no estacionamento, um dos criminosos saca uma arma e dispara na direção do vendedor; o outro criminoso também efetua vários disparos contra Roberto. A Polícia Civil já está com as imagens e tenta identificar os autores, mas, até o momento, ninguém foi preso.