Desfile de rodeio termina com quatro mulheres feridas e tiros para o alto, em Miguelópolis

A Polícia Civil vai investigar uma confusão que envolveu até disparos de arma de fogo no desfile da Festa do Peão, na noite desta domingo (14), em Miguelópolis. A briga generalizada precisou ser contida pelo batalhão da Polícia Militar, com o apoio da Força Tática. Ao todo, quatro mulheres ficaram feridas durante a confusão, mas não foram atingidas pelos tiros; segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, nenhuma pessoa armada foi identificada no momento da briga.