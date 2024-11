"Ele queria me ver morta": grávida esfaqueada pelo ex chora ao relembrar ataque brutal em Franca Amanda Ramazini falou à imprensa pela primeira vez nesta quinta (24) sobre as agressões do ex-companheiro, o engenheiro Luis Fernando Bentivoglio, que está preso Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 25/10/2024 - 14h16 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

"Ele queria me ver morta": grávida esfaqueada pelo ex chora ao relembrar ataque brutal em Franca

Aos prantos e com as cicatrizes de um crime brutal: foi assim que a arquiteta Amanda Baldim Ramazini, de 31 anos recebeu a imprensa para uma entrevista inédita nesta quinta (24). Amanda está grávida e foi esfaqueada pelo ex-marido, o engenheiro Luis Fernando Bentivoglio, na última segunda (21), em um apartamento na Avenida São Vicente, Zona Sul de Franca. Ela levou 20 facadas e ficou internada por 3 dias em um hospital particular de Franca, antes de voltar para Ribeirão Preto com a família. “Eu tenho a certeza absoluta, pelo jeito que ele me atacou, de que era pra eu estar morta. Era o que ele queria: me ver morta”, afirmou Amanda em entrevista pela primeira vez, relatando uma rotina de humilhações e violências dentro e fora de casa.