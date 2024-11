Eleições 2024: Ricardo Silva (PSD) é o novo prefeito de Ribeirão Preto Candidato do PSD venceu eleições com 50,13% dos votos válidos; disputa na cidade foi acirrada, com diferença de apenas 687 votos

Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 28/10/2024 - 16h13 (Atualizado em 28/10/2024 - 16h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share