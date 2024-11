Filha de mulher atropelada por ônibus no Centro diz que vítima tinha medo de atravessar avenida, em Ribeirão Preto Rosimeire Cristiana Martins, de 51 anos, tentou atravessar cruzamento na avenida Independência quando foi atingida por ônibus na contramão da via; ela segue internada em estado grave Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 29/11/2024 - 16h01 (Atualizado em 29/11/2024 - 16h01 ) twitter

O Balanço Geral volta a fala sobre o caso mulher de 51 anos que foi atropelada por um ônibus do transporte público no Centro de Ribeirão Preto. Rosimeire Cristiana Martins, que trabalha como cozinheira, foi atingida pelo ônibus na segunda-feira (25), na faixa de pedestres que fica no cruzamento entre a Avenida Independência e a rua Bernardino de Campos. A faixa de pedestres fica próxima a uma faixa exclusiva de ônibus, que é reversível e na qual os coletivos passam na contramão da avenida, sentido Zona Sul. Segundo a filha de Rosimeire, a cozinheira teve ferimentos graves e está internada na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE) com fraturas, sangramento e está intubada.