Fonfon ou Fofão? Carreta Furacão é proibida de usar personagem de Orival Pessini, em Ribeirão Preto Decisão judicial foi favorável à família do humorista; empresa de Ribeirão Preto terá que pagar indenização de R$ 70 mil Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 17/07/2024 - 16h14



A Justiça de São Paulo proibiu o uso do personagem Fonfon, conhecido da criançada nas ruas por causa da Carreta Furacão, que é de Ribeirão Preto. A polêmica toda começou depois que a família do falecido humorista Orival Pessini, criador do personagem Fofão, entrou com um processo proibindo o que eles chamam de uso indevido do personagem. A empresa informou que vai respeitar a decisão, mas alega que o personagem Fonfon não era um plágio, mas sim uma homenagem ao lendário personagem televisivo fofão. Além da proibição do personagem, a empresa que representa a Carreta Furacão deverá pagar uma indenização de R$ 70 mil à família de Orival Pessini.