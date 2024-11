“Fórum Conexão Porto & Indústria” reúne especialistas para discutir futuro da indústria em Santos Evento promovido pela Record Litoral e Vale e pelo Sebrae for Startups, e conta com apoio da Record Interior SP Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 22/11/2024 - 19h31 (Atualizado em 22/11/2024 - 19h31 ) twitter

Acontece nesta sexta (22) em Santos, litoral de São Paulo, o Fórum Conexão Porto & Indústria. O evento é promovido pela Record Litoral e Vale e pelo Sebrae for Startups, e conta com apoio da Record Interior SP. O objetivo do Fórum é discutir as tendências e desafios que moldam o futuro da indústria no litoral paulista, especialmente diante da expansão das atividades do Porto de Santos.