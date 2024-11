Franca, 200 anos: calçado, basquete, café... Balanço Geral quer saber por que francanos amam Franca São muitos sentimentos especiais que geram orgulho aos francanos Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 27/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h10 ) twitter

Nesta semana em que Franca comemora 200 anos de história, o Balanço Geral foi às ruas tentar explicar o que faz as pessoas que escolheram Franca para viver, amarem tanto essa cidade. Esse sentimento vem de onde? Do conforto do calçado? Do gosto do café especial? Do arremesso certeiro na cesta? Confira na reportagem do Tiago Valentim.