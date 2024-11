Franca, 200 anos: centenas se reúnem para corte do bolo de aniversário do bicentenário Capital do Calçado e do Basquete completa dois séculos de história nesta quinta (28)

Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 28/11/2024 - 16h22 (Atualizado em 28/11/2024 - 16h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share