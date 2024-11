Guardas municipais são agredidos por vizinhos após perseguirem adolescente infrator, em Sertãozinho Caso foi nesta segunda (14), no bairro Aragão; homem foi detido por desacato e resistência Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 15/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 15/10/2024 - 15h30 ) twitter

Guardas municipais são agredidos por vizinhos após perseguirem adolescente infrator, em Sertãozinho

Guardas municipais foram agredidos durante perseguição a um adolescente infrator, nesta segunda (14), no residencial Aragão, em Sertãozinho. Segundo a GCM, os agentes tentavam deter um adolescente que estaria pilotando uma motocicleta produto de furto e de roubo. Familiares do suspeito teriam impedido a detenção do jovem e incentivado moradores vizinhos a usarem pedras para hostilizar os guardas civis. Um homem foi detido por desacato e resistência e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ).