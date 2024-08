Homem é preso em flagrante após atear fogo em mata e filmar crime, em Batatais Crime aconteceu no bairro Araras e foi flagrado por morador; homem chegou a comemorar o ato Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 27/08/2024 - 14h42 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h42 ) ‌



As polícias Civil e Militar têm unido esforços para investigar a origem das queimadas na região de Ribeirão Preto e Franca. Em Batatais, um homem foi preso em flagrante no bairro Araras por atear fogo em uma vegetação; a denúncia foi feita por um morador que vigiava a ação do criminoso. No celular do homem,foram encontrados vídeos do incêndio feitos por ele mesmo,e chegando a comemorar o ato.

*Reportagem exibida em 26/08/2024