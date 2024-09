Homem furta cartão de crédito,compra pastel e cerveja e é preso em Ribeirão Preto Ladrão gastou R$ 100 com alimento e bebida alcóolica; caso foi nesta quinta (5) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 05/09/2024 - 16h09 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem furta cartão de crédito,compra pastel e cerveja e é preso em Ribeirão Preto

Um homem foi preso após furtar um cartão de banco e gastar R$ 100 com pastel e cerveja, em Ribeirão Preto. A vítima é um adolescente de 14 anos, que teve o celular e a carteira levados pelo criminoso enquanto jogava vôlei em uma associação no Centro de Ribeirão Preto. O jovem descobriu e denunciou a localização do ladrão, que acabou preso pela Polícia.