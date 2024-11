Homem morre baleado na porta da casa da namorada após assalto, em Ribeirão Preto Crime ocorreu no Jardim Alexandre Balbo na noite deste sábado (2); ninguém foi preso Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 04/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h29 ) twitter

Um homem de 35 anos foi morto a tiros durante um assalto na noite deste sábado (2), na Rua Celso Camargo Azevedo, no Jardim Alexandre Balbo, em Ribeirão Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, William Cabral aguardava a namorada dentro do carro em frente à casa da sogra quando dois homens passaram de moto e anunciaram o roubo. A vítima teria entrado em luta corporal com os criminosos e acabou sendo baleado. Os bandidos fugiram levando uma corrente de ouro e o celular da vítima.