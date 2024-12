Hospital faz confusão e mulher morta é velada por engano no lugar de mulher viva, em Cravinhos Neide Basso de Oliveira, de 81 anos, é natural de Pontal e morreu no último sábado (30), na Santa Casa de Ribeirão Preto; outra família velava a idosa em Cravinhos, a 60km de Pontal Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 02/12/2024 - 14h39 (Atualizado em 02/12/2024 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hospital faz confusão e mulher morta é velada por engano no lugar de mulher viva, em Cravinhos

Duas famílias denunciam confusão e descaso de um hospital particular de Ribeirão Preto na comunicação da morte de uma idosa de 81 anos. Natural de Pontal, Neide Basso de Oliveira faleceu no sábado (30) na Santa Casa de Ribeirão Preto após uma crise de infecção urinária, mas a família só foi comunicada do óbito no domingo (1º), quando foi visitá-la no hospital.

A família ainda foi informada de que o corpo de Neide Basso foi velado por engano em Cravinhos no lugar de uma outra pessoa, Neide Rossi Benzi, de 73 anos que ainda está viva. O engano foi notado 40 minutos após o corpo de Neide Basso chegar ao velório de Cravinhos, a 60km de Pontal.

A Santa Casa de Ribeirão Preto informou, em nota, que ocorreu uma “inconsistência na comunicação” com as famílias, e que as equipes do hospital se reuniram com os familiares das idosas para oferecer acolhimento e esclarecer os fatos.