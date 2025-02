Motorista capota carro após perder controle da direção na Rodovia Anhanguera, em Cravinhos Homem de 26 anos seguia em direção a Morro Agudo; Polícia investiga causas do acidente Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 14/01/2025 - 15h25 (Atualizado em 14/01/2025 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista capota carro após perder controle da direção na Rodovia Anhanguera, em Cravinhos

Um motorista de 26 anos ficou ferido após perder o controle da direção e capotar o carro na manhã desta terça (14), na Rodovia Anhanguera, em Cravinhos. O motorista seguia de Paulínia para Morro Agudo e foi socorrido com ferimentos leves; a Polícia investiga as causas do acidente.