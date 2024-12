Mulher faz protesto e ‘toma banho’ em chafariz após ter hidrômetro furtado, em Ribeirão Preto Miriã ficou quatro dias sem água em casa, no bairro Salgado Filho; Saerp solucionou problema nesta sexta (6) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 06/12/2024 - 16h31 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h31 ) twitter

Uma moradora de Ribeirão Preto ficou quatro dias sem água após ter o hidrômetro da casa dela furtado por ladrões, no bairro Salgado Filho, na Zona Norte da cidade. Em forma de protesto, Miriã fez até um vídeo “tomando banho” em um chafariz que se formou com o vazamento de água do hidrômetro.