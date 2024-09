Número de animais socorridos aumenta após novos incêndios na região de Ribeirão Preto 18 bichos já passaram por atendimento no Cetras de Ribeirão Preto; 6 filhotes de gambá morreram Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 05/09/2024 - 15h59 (Atualizado em 05/09/2024 - 15h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Número de animais socorridos aumenta após novos incêndios na região de Ribeirão Preto

Por causa dos incêndios florestais na região, o número de animais silvestres socorridos tem aumentado em Ribeirão Preto. Desde o dia 24 de agosto, 18 animais já deram entrada aqui no ambulatório do Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras), no Bosque Zoológico Fábio Barreto.Seis filhotes de gambá resgatados pela Polícia Ambienta já chegaram sem vida.