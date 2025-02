Operação da Polícia contra ONG acusada de ligação com o PCC prende 12 pessoas em SP Presidentes da ONG “Pacto Social & Carcerário” foram presos durante a força-tarefa nesta terça (14); Polícia cumpriu mandado em Ribeirão Preto Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 14/01/2025 - 15h09 (Atualizado em 14/01/2025 - 15h49 ) twitter

A Polícia Civil prendeu 12 pessoas em uma operação contra uma ong acusada de ligação com a facção criminosa PCC, em São Paulo. A operação ‘Scream Fake’ foi deflagrada na manhã desta terça (14) pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público. Outros 14 mandados de busca foram cumpridos em São Paulo, Ribeirão Preto e outras 6 cidades do interior paulista, além de Londrina (PR). Advogados supostamente ligados ao PCC e a presidente e vice-presidente da ONG “Pacto Social & Carcerário” foram presos durante a força-tarefa.