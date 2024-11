Operação Lobo Mau: Polícia de SP faz operação contra exploração sexual infantil na internet em 21 estados do Brasil Ao todo, 94 mandados de busca e um de prisão são cumpridos pelos agentes; Ribeirão Preto também teve buscas nesta quinta (21) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 31/10/2024 - 14h34 (Atualizado em 31/10/2024 - 14h34 ) twitter

A Polícia Civil de São José do Rio Preto e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, deram início na manhã desta quinta (31) à Operação Lobo Mau, contra suspeitos de compartilhar pornografia infantil. De acordo com a Polícia Civil, são cumpridos 94 mandados de busca e um de prisão em 21 estados do país e no Distrito Federal. Em Ribeirão Preto, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.