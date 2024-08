Operação Seguro: Polícia Federal prende quadrilha que assaltava carteiros na região de Ribeirão Preto Grupo roubava carteiros com o objetivo de cobrar a indenização do seguro postal; 5 foram presos nesta segunda (12) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 13/08/2024 - 14h53 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h53 ) ‌



A Polícia Federal prendeu nesta segunda (12) cinco pessoas envolvidas em assaltos a carteiros, em Ribeirão Preto. Três homens e duas mulheres em Brodowski foram detidos no âmbito da Operação Seguro, enquanto outros dois homens suspeitos de integrarem a quadrilha já haviam sido presos no último dia 1º de agosto, em Serra Azul. A operação foi batizada de ‘Seguro’ porque, de acordo com a PF, os integrantes do grupo que assaltava os carteiros visavam a cobrança das indenizações do seguro postal.