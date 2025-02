Pai faz apelo para encontrar filho que desapareceu há duas semanas em Franca Rafael Sousa Dias, de 33 anos, está desaparecido desde 30 de dezembro e é usuário de drogas Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 14/01/2025 - 15h41 (Atualizado em 14/01/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pai faz apelo para encontrar filho que desapareceu há duas semanas em Franca

Uma família pede ajuda para encontrar Rafael Sousa Dias, de 33 anos, morador de Franca e que está desaparecido há duas semanas. O pai de Rafael mora no Jardim Aeroporto III e afirma que o último contato que teve com o filho foi no dia 30 de dezembro. Rafael estava desempregado, morando sozinho em uma casa, no bairro Ângela Rosa, mas não passou o endereço para a família; ele se separou da esposa depois de começar a usar drogas. O pai de Rafael tem medo de que alguém tenha feito algo ruim contra o filho.