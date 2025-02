Passageiros reclamam de mudança de horários de ônibus e redução de frota em Franca Superlotação dos coletivos têm causado transtornos e obrigado muitos passageiros a procurar alternativas de transporte Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 14/01/2025 - 15h35 (Atualizado em 14/01/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passageiros reclamam de mudança de horários de ônibus e redução de frota em Franca

Usuários do transporte público de Franca têm enfrentado problemas com a frota de ônibus reduzida e a alteração dos horários desde o início de 2025. Além de ter que lidar com a superlotação dos ônibus que estão em funcionamento, muitas pessoas que dependem do coletivo para trabalhar precisam procurar alternativas para conseguir chegar a tempo no serviço.