PM realiza treinamento de resgates e transportes médicos com o Helicóptero Águia, em Ribeirão Preto Treinamento ocorreu na base do Águia, no Aeroporto Leite Lopes; há 40 anos, helicópteros atuam na segurança de SP

Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 28/11/2024 - 16h11 (Atualizado em 28/11/2024 - 16h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share