E o Comercial segue com os treinos em Nuporanga na pré-temporada do clube. É a primeira vez que o time faz um preparo desta forma antes do início dos campeonatos. Enquanto isso, o estádio Palma Travassos segue em reformas para a estreia no Paulistão Série A3, em 2025.