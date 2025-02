PRESIDENTE DO SANTOS ACABA DE ANUNCIAR A VOLTA DE NEYMAR Em um anúncio emocionante, o presidente do Santos confirmou hoje a volta de Neymar ao clube onde o craque iniciou sua carreira profissional. Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 28/01/2025 - 17h48 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h48 ) twitter

A grande notícia deixou os torcedores do Peixe e os fãs do futebol em êxtase, com a expectativa de ver o ídolo vestir novamente a camisa santista. Neymar, que fez história no Santos antes de se transferir para grandes clubes europeus, retorna para reforçar a equipe e promete trazer ainda mais brilho e talento para o time.