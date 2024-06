Queda na produção provoca aumento no preço do leite e derivados, em Franca Mercados estão vendendo o litro do leite por mais de R$ 5

Queda na produção provoca aumento no preço do leite e derivados, em Franca

Desde o início do ano, o aumento do preço do leite e derivados tem impactado o bolso dos varejistas e consumidores da região de Franca. Só em abril, o valor subiu mais de 5%, mobilizando os mercados a venderem o litro do leite por mais de R$ 5.