Show gratuito de acordeom e violão acontece nesta quinta (27), em Ribeirão Preto Espetáculo de André Siqueira e Toninho Ferragutti, com músicas do disco “Da Outra Margem”, acontece no Centro Cultural Palace

Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 27/06/2024 - 17h13 (Atualizado em 27/06/2024 - 17h13 )

