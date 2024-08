Teatro na praça: Kombi se transforma em palco para espetáculo itinerante, em Ribeirão Preto Cia de Teatro “Vovó Cachola” faz apresentação gratuita neste final de semana, na Praça Pedro Biagi Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 30/08/2024 - 17h33 (Atualizado em 30/08/2024 - 17h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Teatro na praça: Kombi se transforma em palco para espetáculo itinerante, em Ribeirão Preto

E vai ter teatro na praça neste final de semana em Ribeirão Preto: é o espetáculo itinerante da Cia de Teatro “Vovó Cachola”, que acontece na Praça Pedro Biagi, no Ipiranga. O espetáculo acontece com uma Kombi, transformada em casa-palco; a companhia faz parte da programação do Festival Nacional de Teatro de Ribeirão Preto.