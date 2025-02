Adolescente é detido por participação em assalto a posto de combustível em Ribeirão Preto Roubo ocorreu em posto na Avenida Saudade, Zona Norte da cidade; jovem estava com arma calibre 45 Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 14/01/2025 - 09h27 (Atualizado em 14/01/2025 - 09h27 ) twitter

Adolescente é detido por participação em assalto a posto de combustível em Ribeirão Preto

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta segunda (13) após se envolver em um assalto a mão armada dentro de uma loja de conveniência no posto de combustível, localizado na Avenida Saudade, Zona Norte de Ribeirão Preto. O menor era procurado pela Polícia desde o dia 6 de janeiro, e foi identificado; com ele foi apreendida uma arma calibre 45. Após a ocorrência, ele foi conduzido para Delegacia de Infância e Juventude, e será levado para a Fundação Casa. Um outro jovem, que estava com ele no momento da ação, ainda não foi identificado e segue foragido.

*Reportagem exibida em 13/01/2025.