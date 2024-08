Após reportagem da Record, aposentado com Alzheimer que desapareceu em Ribeirão é encontrado em SP Ronaldo Maciel Pereira, de 59 anos, teve a carteira localizada na capital paulista; 1 semana depois, homem foi encontrado e já está com a família Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 14/08/2024 - 09h22 (Atualizado em 14/08/2024 - 09h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Após reportagem da Record, aposentado com Alzheimer que desapareceu em Ribeirão é encontrado em SP

Agora a gente traz um final feliz para uma família de Ribeirão Preto: o aposentado Ronaldo Maciel Pereira, de 59 anos, que desapareceu no dia 25 de julho, quando saiu de casa, foi encontrado após a reportagem do Cidade Alerta. A carteira dele já havia sido localizada em São Paulo e, uma semana após a reportagem ser divulgada, Ronaldo também foi encontrado; ele já está com a família e passa bem.

*Reportagem exibida em 13/08/2024.