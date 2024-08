Aposentada é hostilizada e agredida por vizinho na porta de casa, em Ribeirão Preto Vítima levou tapas de vizinho enquanto mostrava casa a inquilina; câmera flagrou agressões Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 19/08/2024 - 14h57 (Atualizado em 19/08/2024 - 14h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aposentada é hostilizada e agredida por vizinho na porta de casa, em Ribeirão Preto

Uma mulher de 62 anos foi agredida pelo vizinho, na manhã desta sexta (19), em Ribeirão Preto. Câmeras de segurança flagraram as cenas de violência na Rua Washington Luiz, no Campos Elíseos, na Zona Norte da cidade. A vítima estava mostrando a casa da mãe a uma possível inquilina quando passou a ser hostilizada pelo vizinho de 39 anos, que a agrediu com tapas.

*Reportagem exibida em 16/08/2024.