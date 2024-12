Caso Amanda: defesa de engenheiro que tentou matar ex-mulher grávida tenta liberdade na justiça Luís Fernando Moreira Bentivoglio, de 31 anos, esfaqueou Amanda Baldim Ramazini, filha de 1 ano e sogra, em Franca; defesa pediu habeas corpus do engenheiro Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 02/12/2024 - 09h25 (Atualizado em 02/12/2024 - 09h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Amanda: defesa de engenheiro que tentou matar ex-mulher grávida tenta liberdade na Justiça

A defesa do engenheiro Luís Fernando Moreira Bentivoglio, acusado de agredir a ex-mulher Amanda Baldim Ramazini, a filha de um ano e a sogra em Franca, entrou com pedido de soltura do engenheiro. O ataque aconteceu há mais de 1 mês no apartamento que o casal morava, na avenida São Vicente. Amanda, que está grávida, precisou passar por uma cirurgia no braço devido aos ferimentos causados pelas facadas. A arquiteta se recupera na casa da mãe, em Ribeirão Preto, e falou com o Cidade Alerta Interior sobre o pedido de liberdade impetrado pela defesa do ex-marido.

*Reportagem exibida em 29/11/2024.