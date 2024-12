Caso Leda: filha de idosa morta após roubo de gado chora ao lembrar da mãe, em Cristais Paulista Suspeitos do latrocínio, Miqueias Bressan, de 22 anos, e Lucas Henrique Oliveira, de 24 anos, teriam sido flagrados pela vítima enquanto matavam vaca Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 05/12/2024 - 09h22 (Atualizado em 05/12/2024 - 09h24 ) twitter

A Polícia Civil identificou os suspeitos do latrocínio da aposentada Leda Maria Peliciari, de 66 anos, em novembro, em um sítio na zona rural de Cristais Paulista. Miqueias Bressan, de 22 anos, e Lucas Henrique Oliveira, de 24 anos, são apontados pela polícia civil como autores da morte da idosa e estão foragidos. Segundo a Polícia, eles invadiram o sítio da idosa para roubar carne de uma vaca, mataram a idosa e colocaram fogo no local. No dia do crime, Lucas estava de “saidinha” temporária; a dupla foi indiciada por latrocínio.

*Reportagem exibida em 04/12/2024.