Caso Lívia: ex-namorado reativa redes e reacende mistério sobre paradeiro da jovem desaparecida em Jardinópolis Balconista de 18 anos desapareceu há mais de 2 meses após sair de casa para trabalhar em Ribeirão Preto; ex-namorado interagiu com a família de Lívia nas redes sociais recentemente Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 14/01/2025 - 09h19 (Atualizado em 14/01/2025 - 09h19 )

Caso Lívia: ex-namorado reativa redes e reacende mistério sobre paradeiro da jovem desaparecida em Jardinópolis

Segue um mistério o desaparecimento da jovem Lívia Marques, de 18 anos, que desapareceu no último dia 9 de novembro após sair de casa em Jardinópolis, para trabalhar em um shopping de Ribeirão Preto. A família de Lívia veio do Piauí para acompanhar as investigações do desaparecimento. Mais de dois meses depois, o ex-namorado de Lívia, que prestou depoimento e teve o celular periciado pela Polícia, chegou a interagir com a família da jovem nas redes sociais. Novos depoimentos de parentes da Lívia e revelações podem ajudar na busca pela jovem.

*Reportagem exibida em 13/01/2025.