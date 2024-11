Corpo de homem agredido com capacete e chutes pelo ex da namorada dele é enterrado em Ribeirão Preto Francisco Machado Fortuna, de 43 anos, ficou internado por 21 dias e não resistiu aos ferimentos; agressor Daniel Valeriano de Brito segue foragido Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 25/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 25/11/2024 - 09h00 ) twitter

Foi enterrado na tarde desta sexta (22), o corpo do entregador Francisco Machado Fortuna, de 43 anos, espancado até a morte pelo ex-companheiro da namorada dele, no bairro Avelino Palma, Zona Norte de Ribeirão Preto. O crime aconteceu no último dia 31 de outubro, quando Daniel Valeriano de Brito, de 39 anos, espancou Francisco com golpes de capacete, chutes e socos. Francisco ficou internado por 21 dias na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-EU), mas não resistiu aos ferimentos; Daniel segue foragido.

*Reportagem exibida em 22/11/2024.