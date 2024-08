Entregador deixa moto na rua, vai entregar lanche e é furtado por ladrão, em Franca Vítima teve veículo furtado por criminoso no Centro e faz apelo para recuperar meio de trabalho Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 09/08/2024 - 09h37 (Atualizado em 09/08/2024 - 09h37 ) ‌



Um entregador teve a motocicleta furtada por um criminoso enquanto trabalhava, no Centro de Franca. A vítima estacionou a moto para entregar um lanche em um hotel e, por descuido, esqueceu o capacete e a chave no contato. O ladrão aproveitou a oportunidade e levou a moto, com muita facilidade; o entregador agora faz um apelo para conseguir recuperar o único meio de trabalho.

*Reportagem exibida em 08/08/2024.